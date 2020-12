Cashback di Natale, al via da domani: funzionalità, iscrizione e rimborsi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPartirà da domani, 8 dicembre, il Cashback per ricevere rimborsi sugli acquisti effettuati con carte di credito e app di mobile payment. L’iniziativa, insieme alla Lotteria degli scontrini, rientra nel Piano Italia Cashless con cui il Governo intende ridurre l’utilizzo dei contanti da parte dei cittadini. Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato il provvedimento che ufficializza l’inizio della sperimentazione. Quest’ultima inizierà domani 8 dicembre e si concluderà il 31 dicembre. Si ripartirà poi in tre tranche: 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Cashback come iscriversi Per iscriversi al Cashback Natale bisogna scaricare l’app IO e avviare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPartirà da, 8 dicembre, ilper riceveresugli acquisti effettuati con carte di credito e app di mobile payment. L’iniziativa, insieme alla Lotteria degli scontrini, rientra nel Piano Italia Cashless con cui il Governo intende ridurre l’utilizzo dei contanti da parte dei cittadini. Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato il provvedimento che ufficializza l’inizio della sperimentazione. Quest’ultima inizierà8 dicembre e si concluderà il 31 dicembre. Si ripartirà poi in tre tranche: 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.come iscriversi Per iscriversi albisogna scaricare l’app IO e avviare ...

Profilo3Marco : RT @repubblica: Le regole per ricevere i rimborsi Video Fino a 150 euro sulle spese per Natale - repubblica : Le regole per ricevere i rimborsi Video Fino a 150 euro sulle spese per Natale - chiccolina69 : RT @sempreciro: Quest'anno per pagare i regali di Natale uso la carta: mi rimborsano il 10%, fanno sempre comodo 2 euro e 30 centesimi di #… - Escamotages : RT @Digital_Day: Abbiamo provato ad attivare il Cashback di Natale con l'app IO ma qualcosa non va - ssalvatoshi : RT @ostvest: +FRIENDLY REMINDER #cashback+ Se volevano favorire i consumi per Natale, avrebbero abbassato momentaneamente l'IVA. Invece vog… -