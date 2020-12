Cartabellotta risponde a Fontana | “A Natale disastro sociale? Il disastro sono i morti che abbiamo avuto nell’ultimo mese…”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ieri il presidente della regione Lombardia Attilioa Radio Padania ha commentato le restrizioni contenuteDPCM che vietano lo spostamento tra comuni il 25 dicembre parlando di: “Credo che il giorno di, con questa norma, si rischi di creare une umano, perche’ ci saranno tante persone anziane che non potranno incontrare i propri figli” e ha auspicato che il Parlamento “cambi la norma, che non ha minimamente senso, prima di”. Oggi Nino, medico e presidente della Fondazione Gimbe, ha dato una risposta alle affermazioni del governatore durante la trasmissione Ogni Mattina: #COVID 19 –...

Cartabellotta e Galli mettono in guardia i cittadini: rispettare le regole altrimenti si rischia terza ondata che potrebbe essere una strage .“Il disastro per me sono i 20mila decessi che abbiamo avuto nell’ultimo mese”. Così Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, risponde ai microfoni di Ogni Mattina (TV8) ad Attilio Fontan ...