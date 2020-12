Carlo Azeglio Ciampi: il Consiglio regionale ricorda 100 anni dalla nascita (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono trascorsi cento anni dalla nascita nel1920 a Livorno di Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006. Il Consiglio regionale della Toscana si riunira' in seduta solenne mercoledi' 9 dicembre alle ore 11 per ricordarlo Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono trascorsi centonel1920 a Livorno di, presidente della Repubblica dal 1999 al 2006. Ildella Toscana si riunira' in seduta solenne mercoledi' 9 dicembre alle ore 11 perrlo

FirenzePost : Carlo Azeglio Ciampi: il Consiglio regionale ricorda 100 anni dalla nascita - ComunediLivorno : Un convegno, un docufilm e un francobollo per i 100 anni di Carlo Azeglio Ciampi - CittadinidiTwtt : RT @ScuolaSantAnna: #SaveTheDate Mercoledì 9 dicembre seduta solenne antimeridiana del Consiglio regionale della @regionetoscana per i 100… - occhifuggenti : RT @ScuolaSantAnna: #SaveTheDate Mercoledì 9 dicembre seduta solenne antimeridiana del Consiglio regionale della @regionetoscana per i 100… - occhifuggenti : RT @CRToscana: #openCRT Mercoledì 9 dicembre seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana in occasione del centenario della nascita… -