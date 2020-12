Capalbio Grosseto – uccisa 32enne a coltellate nella sua villa | fermato il marito

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Una donna di 32 anni è stataa Pescia Fiorentina, frazione del comune di, in provincia di. Il delitto è avvenutodependance di una, in cui la donna abitava insieme al. Secondo quanto appreso l’uomo, 39 anni, di nazionalità romena come la moglie, si trova ora in stato di