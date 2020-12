Campo rom di Scampia: gli aggiornamenti dell’Asl dalla Zona Rossa (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Vivere un Campo rom è un atto di solidarietà che l’Asl ha nei suoi principi etici” a parlare è il direttore del Distretto 28 di Scampia, Beniamino Picciano, che ai microfoni di Radio Crc ha spiegato le attività sanitarie messe in Campo dall’Asl per monitorare la situazione della Zona Rossa nel Campo nomadi. Picciano, che è anche il coordinatore delle attività sanitarie, ha spiegato il punto della situazione direttamente dal Campo rom di Napoli Nord.“Stamattina fa molto freddo nel Campo – racconta il direttore sanitario – ed è una situazione tranquilla con poche persone in giro. A controllare ci sono le forze dell’ordine per le 500 persone del Campo di cui 95 sono positivi. Nel fine settimana ci ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Vivere unrom è un atto di solidarietà che l’Asl ha nei suoi principi etici” a parlare è il direttore del Distretto 28 di, Beniamino Picciano, che ai microfoni di Radio Crc ha spiegato le attività sanitarie messe indall’Asl per monitorare la situazione dellanelnomadi. Picciano, che è anche il coordinatore delle attività sanitarie, ha spiegato il punto della situazione direttamente dalrom di Napoli Nord.“Stamattina fa molto freddo nel– racconta il direttore sanitario – ed è una situazione tranquilla con poche persone in giro. A controllare ci sono le forze dell’ordine per le 500 persone deldi cui 95 sono positivi. Nel fine settimana ci ...

