Campania, zona gialla sempre più vicina: la decisione tra pochi giorni (Di lunedì 7 dicembre 2020) La regione Campania potrebbe ritornare in zona gialla. I dati sembrano consentire questo passaggio già dalla settimana prossima. Infatti la decisione potrebbe arrivare entro il 13 dicembre. Campania verso la zona gialla: i dati sono positivi I dati diramati dall’Unità di Crisi regionale ha confermato il trend positivo della gestione della pandemia: nonostante il numero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) La regionepotrebbe ritornare in. I dati sembrano consentire questo passaggio già dalla settimana prossima. Infatti lapotrebbe arrivare entro il 13 dicembre.verso la: i dati sono positivi I dati diramati dall’Unità di Crisi regionale ha confermato il trend positivo della gestione della pandemia: nonostante il numero L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

LaStampa : Le giovani vite spezzate dal Covid: Chiara muore a 17 anni in Campania, da domani zona arancione - Agenzia_Ansa : Scossa di #terremoto avvertita distintamente a #Pozzuoli e a #Napoli. Epicentro nel cuore della zona flegrea, dove… - Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - TorazziAlberto : MA COME! A fine Ottobre i Napoletani in rivolta hanno fatto manifestazioni di Massa senza Distanziamento e Mascheri… - LaGrandeCicala : ma continuiamo l'analisi dei dati #COVID19 in #campania di ieri: positivi: 8,06% contagi e TI in diminuzione drast… -