Campania, bollettino del 7 dicembre: crollano i positivi ma con meno tamponi

Cala ancora il numero di nuovi positivi in Campania. Sono 1060 nelle ultime 24 ore. A renderlo noto il bollettino diramato dall'Unità di Crisi della Regione. Diminuscono però anche i tamponi processati: appena 12mila. Campania, bollettino 7 dicembre. crollano i positivi ma con meno tamponi Dei nuovi contagiati, 926 sono asintomatici e 134 sintomatici.

