Calciomercato, Tuchel libera la panchina del PSG: nuovi rumors su Allegri

Tuchel avrebbe un preaccordo con il Manchester United. Il PSG potrebbe così puntare sull'ex Juventus Allegri Nuove voci su un possibile futuro al Manchester United per Thomas Tuchel. Il rapporto tra il tecnico tedesco e il PSG sarebbe ai minimi storici, con un suo addio sempre più probabile a fine stagione. Stando alla Bild, Tuchel avrebbe firmato un pre-contratto con i 'Red Devils' per il prossimo campionato. In caso di separazione con l'allenatore teutonico, il Paris Saint-Germain potrebbe puntare su Massimiliano Allegri, profilo più volte accostato ai parigini e ancora senza panchina dopo l'addio alla Juventus nel maggio del 2019.

