Calciomercato | Fiorentina | Quarta guida la lista degli “epurati” da Prandelli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La, nonostante il cambio in panchina, non sembra aver beneficiato fin da subito dello scossone necessario. L’addio di Beppe Iachini in favore di Cesare, infatti, ha prodotto due sconfitte in Serie A contro Benevento e Milan. Tre goal incassati, zero messi a referente e nessun punto: questo è il bilancio molto negativo dell’inizio della seconda avventura dell’ex CT della Nazionale italiana. Tanti problemi per i viola che, questa sera, affronteranno il Genoa in un big-match che vale, purtroppo per le due società, soltanto punti (pesanti) salvezza. Il mister sta stilando un’attenta analisi sulla rosa attuale: Martinez, arrivato solo ad ottobre, potrebbe salutare a gennaio. E potrebbe non essere il solo., Martinezha deluso: addio già a gennaio? Arrivato ...