Calcio | Roberto Mancini e la voglia di dimenticare la notte di San Siro | si pensa ai Mondiali 2022 con ambizioni

(Di lunedì 7 dicembre 2020) 17 novembre 2017. Sembra passata una vita da quello sconfortante 0-0 contro la Svezia. In quella serata di Sanl’Italia delaveva toccato il fondo: qualificazione per i2018 in Russia fallita, riproponendo qualcosa accaduto nel 1958. Troppo brutto per essere vero. Da quel momento i processi, la programmazione a medio/lungo termine e una formazione che guardandosi allo specchio non si riconosceva. Sembrava davvero difficile ritrovare la retta via e tanti tra i tecnici nostrani si erano tirati indietro, consapevoli di dover riemergere dalle sabbie mobili.ha avuto il merito di accettare una sfida complicata, di proporre idee e dare fiducia ai giocatori italiani. Di fatto l’ex tecnico di Inter e di Manchester City è il miglior CT negli ultimi 50 anni dopo 27 gare ...