Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: tutti i gironi dell’Europa. Italia con la Svizzera, Gruppo G equilibrato (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si è tenuto alle ore 18.00 di oggi il sorteggio delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, che si terranno da 21 novembre al 18 dicembre. L’Italia, rientrata a tutti gli effetti nella top-10 del ranking FIFA, era testa di serie insieme a Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania. Saranno coinvolte per il Vecchio Continente 55 nazionali, compresa la Francia campione del mondo, e solo il 13 potranno accadere alla fase finale a Doha. FASCIA 1 Italia, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda. FASCIA 2 Svizzera, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania. FASCIA 3 Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si è tenuto alle ore 18.00 di oggi il sorteggio delleaiin Qatar, che si terranno da 21 novembre al 18 dicembre. L’, rientrata agli effetti nella top-10 del ranking FIFA, era testa di serie insieme a Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania. Saranno coinvolte per il Vecchio Continente 55 nazionali, compresa la Francia campione del mondo, e solo il 13 potranno accadere alla fase finale a Doha. FASCIA 1, Belgio, Francia, Inghilterra, Portogallo, Spagna, Croazia, Danimarca, Germania, Olanda. FASCIA 2, Galles, Polonia, Svezia, Austria, Ucraina, Serbia, Turchia, Slovacchia, Romania. FASCIA 3 Russia, Ungheria, Irlanda, Rep. Ceca, Norvegia, Irlanda del Nord, Islanda, Scozia, ...

SkySport : Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022 GRUPPO C ???? Italia Svizzera Irlanda del Nord Bulgaria Lituania ?… - DomenicoNA1967 : RT @SkySport: Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022 GRUPPO C ???? Italia Svizzera Irlanda del Nord Bulgaria Lituania ? - FilippoGambato : RT @SkySport: Sorteggio qualificazioni Mondiali 2022 GRUPPO C ???? Italia Svizzera Irlanda del Nord Bulgaria Lituania ? - apetrazzuolo : QATAR 2022 - Qualificazioni Mondiali, Italia con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania - sportface2016 : #Mancini: 'Spero di riavere #Zaniolo a marzo' #Qatar2022 -