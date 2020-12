Calcio femminile | vittoria in rimonta per il Cesena sul Vicenza

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilbatte 2-1 ilribaltando la rete di Kastrati siglata al 20esimo. Firmano labianconera Porcarelli al 43esimo e al 68esimo Costi. Unaimportante in una ...

GiornaleBarga : Rinviato all’8 marzo il Trofeo di calcio femminile intitolato a Vanessa - barinelpallone : CALCIO FEMMINILE - La Pink Bari si illude, ma poi cade sotto i colpi del Sassuolo. LA GIORNATA… - ForteInterista : @NapoliLadies Stanno inquinando pure il calcio femminile vergogna #juveout - IRubentismo : @NapoliLadies Stanno inquinando anche il calcio femminile - NonunadimenoF : RT @alioscia_castro: #maragomez è la prima calciatrice #trans ammessa a giocare nel campionato femminile di #calcio in #argentina ha esordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio femminile

Sportvicentino.it

FILECCHIO - In occasione della festa dell' Immacolata, l'asd Filecchio Women in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Barga e ...Nella 9a giornata del campionato femminile di serie A, la Pink Bari perde sul proprio terreno contro il Sassuolo, terza forza del torneo. Le baresi vanno subito in svantaggio al 10' del primo tempo qu ...