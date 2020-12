Caivano | morta per Covid Anna Iovino | era insegnante dell’istituto Bruno Ciari

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Non ce l’ha fatta59enne di, deceduta a causa del-19. L’era stata ricoverata nei giorni scorsi nell’ospedale Maddaloni.lavorava presso l’istituto scolastico “” di via Necropoli. La ricorda il preside Bartolomeo Perna: “Quando muore una persona che ha condiviso un percorso di vita e di lavoro un pezzo della tua vita se ne va, quando perdi nello stesso tempo una persona amica, una maestra fantastica e una persona speciale, perdi tutto. Ti senti solo. Ora bisognerà andare avanti senza di te, nella tua memoria e per onorarti sempre. Un abbraccio maestra. Un abbraccio da tutti noi, uniti e ...

L'Occhio di Napoli

Caivano piange la scomparsa della maestra Anna Iovino, deceduta a 59 anni a causa del Coronavirus, una triste notizia per la comunità ...Giuseppe non soffriva di nessuna patologia ma il Covid non gli ha dato scampo. Amici e parenti non riescono a rassegnarsi alla sua morte ...