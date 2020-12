Cairo: “Perdere così il derby fa male. Giampaolo? Mai pensato all’esonero” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Intervistato da Rai GR Parlamento, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato della sua esperienza con il Covid, oltre ad analizzare la situazione della squadra granata, reduce dal ko nel derby con la Juventus. Queste le sue parole: “Il Covid? Le prime avvisaglie le ho avute mercoledì 28 ottobre, stavo un po’ male e ho accusato un po’ di febbre. Poi ho avuto la febbre un po’ più alta e go fatto il tampone dove sono risultato positivo. Dalla tac ho scoperto che c’era un piccolo focolaio di polmonite bilaterale, sono rimasto in ospedale per una settimana. E’ una malattia subdola. Non sai come potrà evolvere, dico sempre che bisogna stare prudenti e attenti. Parte con poca febbre e man mano cresce. Ho un amico che è rimasto a casa con la febbre, poi è andato in ospedale e si è salvato ma se l’è vista brutta. Io non l’ho vista ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Intervistato da Rai GR Parlamento, il presidente del Torino, Urbano, ha parlato della sua esperienza con il Covid, oltre ad analizzare la situazione della squadra granata, reduce dal ko nelcon la Juventus. Queste le sue parole: “Il Covid? Le prime avvisaglie le ho avute mercoledì 28 ottobre, stavo un po’e ho accusato un po’ di febbre. Poi ho avuto la febbre un po’ più alta e go fatto il tampone dove sono risultato positivo. Dalla tac ho scoperto che c’era un piccolo focolaio di polmonite bilaterale, sono rimasto in ospedale per una settimana. E’ una malattia subdola. Non sai come potrà evolvere, dico sempre che bisogna stare prudenti e attenti. Parte con poca febbre e man mano cresce. Ho un amico che è rimasto a casa con la febbre, poi è andato in ospedale e si è salvato ma se l’è vista brutta. Io non l’ho vista ...

