Bus precipita dal viadotto alto 20 metri e finisce sulla ferrovia | 27 morti e oltre 30 feriti

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Un autobus èto da un20per un probabile guasto ai freni uccidendo almeno 18 persone. Altre 27 sono rimaste ferite. Alle 20:50, i vigili del fuoco hanno denunciato 17, 12 sul posto e 5 in ospedale, ma nelle ultime ore è arrivata la notizia di un altro decesso. Si tratta di una donna di 56 anni ricoverata in terapia intensiva. Le vittime sono state soccorse e portate all’ospedale. Secondo i vigili del fuoco sono state soccorse altre 27 persone ferite, tre in gravi condizioni, una di queste è deceduta nelle ultime ore. Le foto rilasciate dai vigili del fuoco hanno mostrato l’autobus distrutto ai piedi del, sopra i binari del treno. Come riportano i quotidiani locali sei persone sono riuscite a scendere dall’autobus prima che cadesse giù per i ...