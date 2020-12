Britney Spears contro il padre Jamie: «È pronta a riprendere il controllo della sua vita» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 2 dicembre Britney Spears ha compiuto 39 anni. Un compleanno vissuto nel pieno della battaglia contro il padre Jamie, che dal 2008, anno in cui la figlia ebbe ripetuti tracolli mentali, ne controlla finanze e carriera. Proprio pochi giorni fa la cantante aveva minacciato che non sarebbe salita più sul palco finché il papà fosse rimasto suo tutore legale (in America si chiama «conservatorship»). Perché «ha paura del padre», come ha fatto sapere il suo avvocato. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il 2 dicembre Britney Spears ha compiuto 39 anni. Un compleanno vissuto nel pieno della battaglia contro il padre Jamie, che dal 2008, anno in cui la figlia ebbe ripetuti tracolli mentali, ne controlla finanze e carriera. Proprio pochi giorni fa la cantante aveva minacciato che non sarebbe salita più sul palco finché il papà fosse rimasto suo tutore legale (in America si chiama «conservatorship»). Perché «ha paura del padre», come ha fatto sapere il suo avvocato.

jnflesch : Qual foi o lançamento da semana? KAI - Mmmh GOT7 - LAST PIECE Mariah Carey - Oh Santa Britney Spears - Swimming in the Stars - tiredsakusa : ho la tl piena di britney spears??? - springdefjb : RT @jnflesch: Qual foi o lançamento da semana? KAI - Mmmh GOT7 - LAST PIECE Mariah Carey - Oh Santa Britney Spears - Swimming in the St… - prdsseven : RT @jnflesch: Qual foi o lançamento da semana? KAI - Mmmh GOT7 - LAST PIECE Mariah Carey - Oh Santa Britney Spears - Swimming in the St… - JustWinnieSeven : RT @jnflesch: Qual foi o lançamento da semana? KAI - Mmmh GOT7 - LAST PIECE Mariah Carey - Oh Santa Britney Spears - Swimming in the St… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears contro il padre Jamie: «È pronta a riprendere il controllo della sua vita» Vanity Fair.it Britney Spears contro il padre Jamie: «È pronta a riprendere il controllo della sua vita»

La pop star, che da tempo cerca di «liberarsi» della tutela del padre Jamie, è convinta che questo sarà l'anno della svolta: «Sta affrontando la battaglia legale con spirito positivo, tutta concentrat ...

G-strings, in passerella e tra le star, torna il perizoma in vista come affermazione del woman power

Tanga in vista: un trend provocatorio caratterizzante dei primi anni Duemila sta calcando in maniera sempre più evidente il suo ritorno. Tecnicamente, si chiama G-string, un termine inglese dall’origi ...

La pop star, che da tempo cerca di «liberarsi» della tutela del padre Jamie, è convinta che questo sarà l'anno della svolta: «Sta affrontando la battaglia legale con spirito positivo, tutta concentrat ...Tanga in vista: un trend provocatorio caratterizzante dei primi anni Duemila sta calcando in maniera sempre più evidente il suo ritorno. Tecnicamente, si chiama G-string, un termine inglese dall’origi ...