Briatore: ''Fantastico avere altro Schumacher campione. Mercedes ha fatto perdere Russell'' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Mick Schumacher? E' una bella cosa avere un altro Schumacher campione del mondo, ora in Formula 2, e speriamo un giorno anche in F1. E' Fantastico per tutti, per lo sport, per lui, per sua mamma Corinna, per papà Michael, è una 'very good news'". Lo ha detto l'ex direttore tecnico di Benetton e Renault, Flavio Briatore, all'Adnkronos, parlando di Mick Schumacher, figlio di Michael e fresco campione del mondo di F1. Il giovane pilota tedesco l'anno prossimo correrà in F1 con la Haas. "Se ha la stoffa per fare bene in F1? Adesso vediamo, è sempre difficile dirlo", ha aggiunto Briatore. "Ieri nel Gp del Sakhir abbiamo visto che è arrivato un ragazzino che nessuno conosceva e gli hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Mick? E' una bella cosaundel mondo, ora in Formula 2, e speriamo un giorno anche in F1. E'per tutti, per lo sport, per lui, per sua mamma Corinna, per papà Michael, è una 'very good news'". Lo ha detto l'ex direttore tecnico di Benetton e Renault, Flavio, all'Adnkronos, parlando di Mick, figlio di Michael e frescodel mondo di F1. Il giovane pilota tedesco l'anno prossimo correrà in F1 con la Haas. "Se ha la stoffa per fare bene in F1? Adesso vediamo, è sempre difficile dirlo", ha aggiunto. "Ieri nel Gp del Sakhir abbiamo visto che è arrivato un ragazzino che nessuno conosceva e gli hanno ...

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Mick Schumacher? E' una bella cosa avere un altro Schumacher campione del mondo, ora in Formula 2, e speriamo un giorno anche in F1. E' fantastico per tutti, per lo sport, ...