Brexit | telefonata tra von der Leyen e Johnson per sbloccare le trattative | “Distanze significative | ma ci incontreremo a Bruxelles”

"Vogliamo l'accordo, ma non a tutti i costi". È questo il mantra ripetuto negli ultimi mesi di negoziati sulla Brexit da Gran Bretagna e Unione europea, ma con il 2021 ormai alle porte e l'impasse che non accenna a sbloccarsi in vista del divorzio che dovrebbe concretizzarsi dal 1 gennaio, entrambe le parti tentano di accelerare e la palla passa dai negoziatori ai leader. Oggi la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il primo ministro britannico, Boris Johnson, si sono sentiti con una lunga, nuova telefonata che comunque non è riuscita a sbloccare la situazione, con il pessimismo ormai diffuso da entrambe le parti. Il prossimo passo sarà un incontro, di persona, a Bruxelles, per cercare di indirizzare le trattative verso la conclusione.

