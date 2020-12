Brexit: per Londra le richieste della Ue sono ridicole. In forse l’accordo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lo spettro di una hard Brexit, con controlli alle frontiere e dazi sulle merci che viaggiano da una parte all'altra della Manica, aleggia ancora Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lo spettro di una hard, con controlli alle frontiere e dazi sulle merci che viaggiano da una parte all'altraManica, aleggia ancora

ilfoglio_it : Ursula von der Leyen e Boris Johnson questa sera decideranno al telefono se oggi sarà la mezzanotte della Brexit. L… - disinformatico : Per quelli che pensano che il Regno Unito abbia approvato prima il vaccino 'perché c'è la Brexit': no. - FirenzePost : Brexit: per Londra le richieste della Ue sono ridicole. In forse l’accordo - TendenzaMercati : RT @MondoMercati: Brexit, ultime ore per uscire dall’impasse - polifemo65 : ... ma a proposito di #brexit... Gli inglesi sono sempre vivi?.. non chiedo della #reginaelisabetta perché è ovvia… -