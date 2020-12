Brexit | Johnson | ' Londra pronta a negoziare tutto il tempo disponibile'

(Di lunedì 7 dicembre 2020), 7 dic. (Adnkronos/Dpa) - Il governo britannico è pronto aun accordo per laperilper arrivare a un risultato, ha dichiarato un portavoce del premier Borisin un briefing. "C'è molto pocoe siamo alle fasi finali, ma siamo pronti aperilche avremo a disposizione se pensiamo che un accordo è ancora possibile". Mercoledì è, per il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, l'ultimo giorno utile per definire un risultato.

Londra, 7 dic. (Adnkronos/Dpa) – Il governo britannico è pronto a negoziare un accordo per la Brexit per tutto il tempo disponibile per arrivare a un risultato, ha dichiarato un portavoce del premier ...Il premier Boris Johnson deve chiarire la sua strategia entro le prossime 48 ore. A fare pressione è il governo Inglese stesso e non solo EU.