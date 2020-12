Brexit, giorno decisivo per accordo ma posizioni ancora lontane (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – I colloqui tra il Regno Unito e l’UE sono ripresi, in quello che è un giorno decisivo per scongiurare il no-deal, ma le due parti sono ancora distanti dal raggiungere un accordo commerciale post-Brexit. Le controversie sulla pesca e sulle regole di concorrenza tra imprese rimangono, nonostante il governo britannico abbia affermato che “c’è ancora tempo per raggiungere un accordo”. L’umore dei negoziatori dell’Unione europea è stata descritto come “pessimistico” in vista dell’incontro del capo negoziatore UE Michel Barnier con la sua controparte del Regno Unito, David Frost. “Da quanto ho sentito da Michel Barnier stamani, le notizie sono pessimistiche. Direi che è molto cupo, ed ovviamente molto cauto rispetto alla possibilità di fare progressi oggi – ha ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – I colloqui tra il Regno Unito e l’UE sono ripresi, in quello che è unper scongiurare il no-deal, ma le due parti sonodistanti dal raggiungere uncommerciale post-. Le controversie sulla pesca e sulle regole di concorrenza tra imprese rimangono, nonostante il governo britannico abbia affermato che “c’ètempo per raggiungere un”. L’umore dei negoziatori dell’Unione europea è stata descritto come “pessimistico” in vista dell’incontro del capo negoziatore UE Michel Barnier con la sua controparte del Regno Unito, David Frost. “Da quanto ho sentito da Michel Barnier stamani, le notizie sono pessimistiche. Direi che è molto cupo, ed ovviamente molto cauto rispetto alla possibilità di fare progressi oggi – ha ...

