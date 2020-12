Brescia, nuovo cambio in panchina: esonerato l’ex Palermo Diego Lopez, squadra a Gastaldello (Di lunedì 7 dicembre 2020) La notizia era nell'aria, questo pomeriggio l'ufficialità: Diego Lopez non è più l'allenatore del Brescia.Si tratta del secondo cambio in panchina della stagione, dopo l'esonero di Luigi Delneri dello scorso 6 ottobre. Lo ha annunciato lo stesso club, attraverso un comunicato pubblicato sul sito di riferimento della società di Massimo Cellino. Di seguito, la nota in questione."Brescia Calcio comunica l'esonero di Diego López. Sollevato dall'incarico anche Michele Fini, vice del tecnico uruguaiano. Il Club ringrazia entrambi per il lavoro svolto".Contestualmente, il Brescia ha reso noto di aver affidato provvisoriamente "la guida tecnica della Prima squadra a Daniele Gastaldello che verrà assistito per la parte atletica ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) La notizia era nell'aria, questo pomeriggio l'ufficialità:non è più l'allenatore del.Si tratta del secondoindella stagione, dopo l'esonero di Luigi Delneri dello scorso 6 ottobre. Lo ha annunciato lo stesso club, attraverso un comunicato pubblicato sul sito di riferimento della società di Massimo Cellino. Di seguito, la nota in questione."Calcio comunica l'esonero diLópez. Sollevato dall'incarico anche Michele Fini, vice del tecnico uruguaiano. Il Club ringrazia entrambi per il lavoro svolto".Contestualmente, ilha reso noto di aver affidato provvisoriamente "la guida tecnica della Primaa Danieleche verrà assistito per la parte atletica ...

