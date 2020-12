Breakdance alle Olimpiadi di Parigi 2024: chi sono i campioni di questo sport? L’Italia non brilla… (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il CIO ha svelato le proprie carte in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 e le sorprese non ci sono state. Il Consiglio Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha, infatti, approvato il programma a Cinque Cerchi, quel che era stato proposto e alcune uscite di scena “rumorose” ci sono state. A partire dall’edizione Parigina, infatti, non vedremo baseball/softball e karate, sport aggiuntivi nel programma in terra nipponica nel 2021. La vera novità in Francia ha un nome su tutte: Breakdance. Si tratta di una danza di strada che si è sviluppata nei quartieri afro-americani e latino-americani del Bronx (New York, USA) durante i primi anni ’70. I breaks sono degli assoli di danza eseguiti a suon di musica e caratterizzati da ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il CIO ha svelato le proprie carte in vista delledie le sorprese non cistate. Il Consiglio Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha, infatti, approvato il programma a Cinque Cerchi, quel che era stato proposto e alcune uscite di scena “rumorose” cistate. A partire dall’edizionena, infatti, non vedremo baseball/softball e karate,aggiuntivi nel programma in terra nipponica nel 2021. La vera novità in Francia ha un nome su tutte:. Si tratta di una danza di strada che si è sviluppata nei quartieri afro-americani e latino-americani del Bronx (New York, USA) durante i primi anni ’70. I breaksdegli assoli di danza eseguiti a suon di musica e caratterizzati da ...

