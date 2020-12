Bozza Recovery Plan da 196 miliardi Conte | «Ora voltiamo pagina» Italia Viva sul piede di guerra

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ammontano a 196le risorse che, secondo ladelvisionata dall'Ansa - testo sul quale non c'è ancora il via libera del Cdm - il governo metterà per...

Il Messaggero

ROMA, 07 DIC - Ammontano a 196 miliardi le risorse che, secondo la bozza del Recovery plan visionata dall'Ansa - testo sul quale non c'è ancora il via libera del Cdm - il governo metterà per le sei ma ...Condividi questo articolo:Roma, 7 dic. (Adnkronos) – La parte più cospicua dei 196 miliardi previsti per il ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ andranno al capitolo ‘Rivoluzione verde e transizi ...