Borussia Dortmund | contro lo Zenit sarà emergenza | out cinque titolari

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ildomani affronterà loa San Pietroburgo nell’ultima sfida del girone F, lo stesso dello Lazio. La squadra di Favre recupererà Emre Can rispetto all’ultima gara di Champions, ma si presenterà però all’appuntamento senza molti: mancheranno infatti Haaland, Meunier, Delaney, Akanji, Guerreiro, Dahoud, Morey e Reinier. Qualora i tedeschi non riuscissero a vincere in Russia, la Lazio – in caso di successo con il Bruges – potrebbe scavalcarli al primo posto in classifica. In caso di sconfitta del, alla Lazio basterebbe un pari per passare il turno da prima. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.