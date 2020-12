Bomba a Casoria, sventrati i negozi della galleria Marconi: l'ipotesi del racket (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una Bomba nel cuore della notte ha sventrato i negozi della galleria Marconi a alla vigilia della riapertura dopo il lockdown prevista per oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Unanel cuorenotte ha sventrato ia alla vigiliariapertura dopo il lockdown prevista per oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ...

ottopagine : Casoria: esplode bomba carta davanti a negozio #Casoria - afradoc : RT @mattinodinapoli: Bomba a Casoria, sventrati i negozi della galleria Marconi: l'ipotesi del racket - la_stordita : RT @FrancescoCio81: Hanno messo una bomba a Casoria questa notte, in una piccola galleria commerciale. Oggi avrebbero riaperto i negozi dop… - linfocitaT : RT @FrancescoCio81: Hanno messo una bomba a Casoria questa notte, in una piccola galleria commerciale. Oggi avrebbero riaperto i negozi dop… - FrancescoCio81 : Hanno messo una bomba a Casoria questa notte, in una piccola galleria commerciale. Oggi avrebbero riaperto i negozi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba Casoria Bomba a Casoria, sventrati i negozi della galleria Marconi: l'ipotesi del racket Il Mattino Bomba a Casoria, sventrati i negozi della galleria Marconi: l'ipotesi del racket

Una bomba nel cuore della notte ha sventrato i negozi della galleria Marconi a Casoria alla vigilia della riapertura dopo il lockdown prevista per oggi. Sul posto sono intervenuti ...

Casoria, bomba carta esplode davanti a un negozio

Casoria, bomba carta esplode davanti a un negozio. Un ordigno, molto probabilmente una bomba carta, e’ esploso ieri sera davanti ad un negozio di Casoria, in via Marconi numero 12. Sul posto sono inte ...

Una bomba nel cuore della notte ha sventrato i negozi della galleria Marconi a Casoria alla vigilia della riapertura dopo il lockdown prevista per oggi. Sul posto sono intervenuti ...Casoria, bomba carta esplode davanti a un negozio. Un ordigno, molto probabilmente una bomba carta, e’ esploso ieri sera davanti ad un negozio di Casoria, in via Marconi numero 12. Sul posto sono inte ...