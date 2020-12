Bomba a Casoria | l’indignazione del sindaco | “Criminalità offende e mortifica il nostro territorio”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “L’esplosione che stanotte ha devastato la Galleria Marconi, nel pieno centro di, è la conferma della vigliaccheria della malavita che continua a vessare commercianti e tenta di impaurire i cittadini”. “Siamo tutti provati da questa pandemia, siamo tutti stanchi ed indignati per come la criminalitàilterritorio. Siamo ovviamente vicini ai commercianti (ai quali ho già espresso la mia solidarietà) e a tutti i cittadini colpiti e ci faremo interpreti, anche presso il Prefetto di Napoli, del crescente senso di insicurezza generato da questi episodi nonché della necessità sempre più urgente di intensificare il controllo e la presenza delle Forze dell’Ordine“. Lo ha dichiarato Carmelo Bene,...

ultimenotizie : Una bomba nel cuore della notte ha sventrato i negozi della galleria Marconi a #Casoria alla vigilia della riapertu… - cronacacampania : Bomba a Casoria, sventrati i negozi della galleria Marconi: l'ipotesi del racket - NapoliToday : #Cronaca Bomba devasta negozi, il sindaco: 'Vigliaccheria della malavita' - Fiorells69 : RT @Today_it: La bomba che ha distrutto i negozi in piena notte a Casoria - Pino__Merola : Casoria, bomba nella Galleria Marconi durante la notte -

