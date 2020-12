Bolzano. Maltempo: riaperta l’autostrada, la situazione resta tesa (Di lunedì 7 dicembre 2020) La situazione meteo rimane tesa: così Rudolf Pollinger, direttore dell’Agenzia provinciale per la Protezione Civile, ha fatto il punto della situazione durante la riunione al Centro situazioni provinciale oggi (7 dicembre) alle 8.30. Il coordinatore Andrea Lazzarotto ha riferito che la notte è passata tranquillamente. Diverse valli laterali sono chiuse verso la fine della valle e si sono verificate diverse valanghe. L’assessore provinciale alla Protezione Civile Arnold Schuler, che ha partecipato al briefing odierno in teleconferenza, ha espresso il suo “grazie per il grande lavoro svolto fino a questo momento”: “Grazie al personale di Edyna per la grande prestazione in queste condizioni climatiche avverse, grazie a tutti i volontari e dipendenti dell’amministrazione provinciale che lavorano all’esterno e ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lameteo rimane: così Rudolf Pollinger, direttore dell’Agenzia provinciale per la Protezione Civile, ha fatto il punto delladurante la riunione al Centro situazioni provinciale oggi (7 dicembre) alle 8.30. Il coordinatore Andrea Lazzarotto ha riferito che la notte è passata tranquillamente. Diverse valli laterali sono chiuse verso la fine della valle e si sono verificate diverse valanghe. L’assessore provinciale alla Protezione Civile Arnold Schuler, che ha partecipato al briefing odierno in teleconferenza, ha espresso il suo “grazie per il grande lavoro svolto fino a questo momento”: “Grazie al personale di Edyna per la grande pzione in queste condizioni climatiche avverse, grazie a tutti i volontari e dipendenti dell’amministrazione provinciale che lavorano all’esterno e ...

matteosalvinimi : Vicinanza alle famiglie evacuate nel Modenese per l'esondazione del fiume #Panaro e a tutti i nostri connazionali,… - DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #7dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzan… - DPCgov : ????? Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud ???? #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia G… - Laprimapagina : #Bolzano #maltempo: riaperta l’autostrada, la situazione resta tesa - ElenaMauro7 : RT @DPCgov: ????#allertaROSSA, lunedì #7dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzano ???? #aller… -