Bollettino Coronavirus del 7 Dicembre 2020

(Di lunedì 7 dicembre 2020) In data 7l’incremento nazionale dei casi è +0,79% (ieri +1,10%) con 1.742.557 contagiati totali, 933.132 dimissioni/guarigioni (+19.638) e 60.606 deceduti (+528); 748.819 infezioni in corso (-6.487). In questa settimana, oltre che dal solito calo post weekend, i dati verranno probabilmente condizionati al ribasso anche dalle festività infrasettimanali e dalla conseguente minore attività di esecuzione e valutazione dei test. Elaborati 111.217 tamponi totali, il dato più basso dal 19 ottobre (ieri 163.550) con 53.109 nuovi casi testati (ieri 74.530); 13.720 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 12,33% (ieri 11,54% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 25,83% (ieri 25,34% – target 3%). Ricoverati con sintomi +133 (30.524); terapie intensive -72 (3.382) con 144 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 2.550; ...