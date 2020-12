Bollettino 7 dicembre | Siamo sicuri che tutti abbiano capito?

Leggi su chenews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La situazione contagi sembra migliorare anche se il numero di morti non scende cosi come sperato, la situazione al momento è dubbia. Ospedale Brescia (Facebook)La situazione contagi sembra migliorare, gli indici di contagio scendono ed al momento, nessuna regione si troverebbe più in condizioni di forte emergenza. Sembra andare tutto bene, ma in realtà le cose non sono proprio cosi semplici. Il rischio grosso è il colpo di testa che potrebbe vedere protagonisti nel corso delle prossime feste, fregarsene insomma di divieti e quant’altro. La possibilità è tutt’altro che remota, considerato ciò che abbiamo visto in questi pochi giorni prefestivi. Strade piene, negozi presi d’assalto, tutto tranne quella prevenzione tanto sospirata, quella istintiva preoccupazione a non accalcarsi, non assembrarsi un po’ovunque, presi dalla smania di fare compere, di stare per strada o ...