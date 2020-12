Boato nella notte a Casoria, distrutta un’attività commerciale (FOTO e VIDEO) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Casoria (Na) – Un Boato in piena notte ha rotto il silenzio a Casoria, nei pressi della Galleria Marconi. Mancavano cinque minuti alle 2, quando si è sentito il rumore di un’esplosione che ha svegliato l’intero quartiere. Una bomba all’interno del magazzino Progress Luxury ha distrutto tutto, investite anche le auto che erano in sosta lungo la strada e le altre attività commerciali che si trovano vicine. Paura anche per gli abitanti del palazzo di Galleria Marconi svegliati dal Boato. Per fortuna nessun danno a persone. Sul posto i Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e Carabinieri che hanno fatto partire subito le indagini. Tante le ipotesi al vaglio, ma quella più concreta porta direttamente al racket. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Unin pienaha rotto il silenzio a, nei pressi della Galleria Marconi. Mancavano cinque minuti alle 2, quando si è sentito il rumore di un’esplosione che ha svegliato l’intero quartiere. Una bomba all’interno del magazzino Progress Luxury ha distrutto tutto, investite anche le auto che erano in sosta lungo la strada e le altre attività commerciali che si trovano vicine. Paura anche per gli abitanti del palazzo di Galleria Marconi svegliati dal. Per fortuna nessun danno a persone. Sul posto i Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso e Carabinieri che hanno fatto partire subito le indagini. Tante le ipotesi al vaglio, ma quella più concreta porta direttamente al racket. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

LA PAURAFREGONA Un boato e il rumore di sassi che cadono, accompagnati da un forte vento, hanno svegliato nel cuore della notte di sabato la famiglia Mirante, salvandone i tre componenti. Franco e la.

