BMW Italia è campione GT4 Sprint

(Di lunedì 7 dicembre 2020) BMWnazionale GT4. Al termine dell’ultimo weekend del campionatono GT, a Vallelunga, la casa bavarese rappresentata Ceccato Racing Team conquista la classe Pro Am. Francesco Guerra e Simone Riccitelli portano a casa il successo con due ottimi risultati: il podio di gara 1 e la vittoria di gara 2. Quest’ultima è avvenuta in condizioni particolarmente difficili, con la pioggia battente e due safety car. La BMW è impegnata anche nell’assoluta, con una M6 GT3 gestita dalla ROAL Motorsport. Grazie al podio di gara 1, Stefano Comandini ed il giovanissimo Marius Zug si aggiudicano il sesto posto nella classifica finale, al termine di una stagione in cui hanno raccolto una vittoria, un secondo ed un terzo posto. BMW, com’è andato il weekend che li ha resa ...