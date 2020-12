Berlusconi: riforma Mes no, Mes sanitario e accordo su Recovery sì (Di lunedì 7 dicembre 2020) No alla riforma del Mes come uscita dall'Eurogruppo, sì alla richiesta di Mes sanitario da parte dell'Italia, "accordo complessivo" sul Recovery Plan che deve tradurre in progetti il Recovery Fund riconosciuto dalla Ue al nostro Paese. E' la posizione di Forza Italia sulle partite politiche principali di questa settimana a Roma e a Bruxelles, ribadita con forza da Silvio Berlusconi nel corso di un intrevento da rempoto all'assemblea dei seniores di Forza Italia a cui ha rivendicato "la coerenza di una posizione europesita di forza del Ppe " e di "opposizione responsabile" nel nostro Paese."Siamo e restiamo - ha detto Berlusconi di Fi- un`opposizione responsabile, che non può e non vuole risolvere i problemi e le contraddizioni della maggioranza. Non comprendo chi parla ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 dicembre 2020) No alladel Mes come uscita dall'Eurogruppo, sì alla richiesta di Mesda parte dell'Italia, "complessivo" sulPlan che deve tradurre in progetti ilFund riconosciuto dalla Ue al nostro Paese. E' la posizione di Forza Italia sulle partite politiche principali di questa settimana a Roma e a Bruxelles, ribadita con forza da Silvionel corso di un intrevento da rempoto all'assemblea dei seniores di Forza Italia a cui ha rivendicato "la coerenza di una posizione europesita di forza del Ppe " e di "opposizione responsabile" nel nostro Paese."Siamo e restiamo - ha dettodi Fi- un`opposizione responsabile, che non può e non vuole risolvere i problemi e le contraddizioni della maggioranza. Non comprendo chi parla ...

