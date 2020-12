Beppe Sala si ricandida a sindaco di Milano

Leggi su agi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) AGI - Ildi, Giuseppe, nel giorno di sant'Ambrogio, patrono della città, annuncia che si ricandiderà per un secondo mandato. "In questi difficili mesi ho avuto modo di riflettere su cosa vuol dire amministrare politicamente la comunità milanese, una riflessione che si intrecciava con la considerazione su una mia possibiletura. In più riprese - ha dettoattraverso un video sul proprio profilo Facebook - ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro di avere in me le energie fisiche e mentali indispensabili per per impegnarmi per un altro quinquennio". Ebbene, "ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo; è per questo che alla fine di questa lunga riflessione ho deciso dirmi alla carica didi ...