Beppe Sala scioglie la riserva: "Mi ricandido a sindaco di Milano" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Milano, 7 dicembre 2020 -. Con un video su Instagram nel giorno di Sant'Ambrogio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala annuncia la sua decisione di ricandidarsi per le prossime Comunali, in porgramma ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 7 dicembre 2020), 7 dicembre 2020 -. Con un video su Instagram nel giorno di Sant'Ambrogio, ildiGiuseppeannuncia la sua decisione di ricandidarsi per le prossime Comunali, in porgramma ...

you_trend : ?? #Breaking Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezion… - LuisaBagnoli1 : RT @qn_giorno: #Sala scioglie la riserva: Mi ricandido a sindaco di #Milano - beverlytozier3 : RT @you_trend: ?? #Breaking Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezioni comunal… - publish70628725 : Beppe Sala: “Mi ricandido a sindaco di Milano, ora sento che posso farlo”. L’annuncio in un video su Instagram - irenelasagna : RT @you_trend: ?? #Breaking Il Sindaco di Milano Beppe Sala ha annunciato la sua ricandidatura per un secondo mandato alle elezioni comunal… -