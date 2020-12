Beppe Sala: "Ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Milano" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Sala (@BeppeSala) In un video pubblicato sui social nel giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, il sindaco della città Beppe Sala ha annunciato di volersi ricandidare alle prossime elezioni comunali, previste per il 2021. “Alla fine di questa lunga riflessione”, ha spiegato Sala, “ho deciso di ricandidarmi alla carica di sindaco di Milano. In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro e di avere le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio Ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) In un video pubblicato sui social nel giorno di Sant’Ambrogio, patrono di, ildella cittàha annunciato di volersi ricandidare alle prossime elezioni comunali, previste per il 2021. “Alla fine di questa lunga riflessione”, ha spiegato, “hodialla carica didi. In più riprese ho sottolineato che volevo essere totalmente sicuro e di avere le energie fisiche e mentali indispensabili per impegnarmi per un altro quinquennio Ora sento che posso farlo, anzi sento che voglio farlo”.

