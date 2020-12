“Benvenuta Futura!” Mamma a 44 anni | l’annuncio della vip sui social | la coppia al settimo cielo E il compagno scoppia a piangere

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) A dare la notizia è stata la diretta interessata con un post pubblicato sulla sua pagina. Indossa la mascherina all’internosala parto a al suo fianco una bellissima bambina.al mondo Futura… Sei il miracolo più bello del mondo”, scrive a marginefoto che nel giro di poche ore ha ottenuto migliaia di cuoricini e commenti. La bimba è nata il 6 dicembre e pesa 3.260 kg e nella presentazione esordisce con un Una vera e propria sorpresa nella vitache desiderava avere un figlio insieme, ma non si aspettavano arrivasse così presto. Risultato? Quando il neo papà eha potuto vedere per la prima volta gli occhipiccola aprirsi sul mondo non ha retto all’emozione ed è sto a ...