BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di martedì 8 dicembre 2020

anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 8 dicembre 2020: Liam (Scott Clifton), Hope (Annika Noelle) e Brooke (Katherine Kelly Lang) consolano Douglas (Henry Joseph Samiri), che appare provato dall'essere oggetto del rancore del padre. Thomas (Matthew Atkinson), appreso che Ridge (Thorsten Kaye) potrebbe aver passato una notte con Shauna (Denise Richards), progetta di usare la cosa per sabotare il matrimonio del padre. Lo stilista, infatti, ha lasciato al Bikini la cintura, così Thomas offre a Danny la promessa di supportare la sua carriera da modello in cambio del suo aiuto per far scoprire a Brooke il tradimento. Anche se con Shauna non è successo niente, Ridge pensa sia meglio non rivelare ...

