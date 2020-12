Beautiful, anticipazioni 9 dicembre: Brooke scopre il tradimento di Ridge (Di lunedì 7 dicembre 2020) In Beautiful il piano di Thomas per rovinare il matrimonio di Brooke e Ridge sembrerà dare i frutti sperati. Dalle anticipazioni su ciò che andrà in onda il prossimo 9 dicembre, vedremo infatti che Danny, seppur con riluttanza, deciderà di chiamare la Logan con la scusa di restituirle la cintura che Ridge lasciò al locale la notte in cui si ubriacò. Un pretesto che porterà Brooke a fare domande sulla sera incriminata, scoprendo quindi che il marito ha passato la notte con Shauna. Ma vediamo nel dettaglio cosa andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì 9 dicembre. Beautiful, anticipazioni: Thomas mette in atto la sua vendetta contro Brooke In Beautiful, il piano di ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) Inil piano di Thomas per rovinare il matrimonio disembrerà dare i frutti sperati. Dallesu ciò che andrà in onda il prossimo 9, vedremo infatti che Danny, seppur con riluttanza, deciderà di chiamare la Logan con la scusa di restituirle la cintura chelasciò al locale la notte in cui si ubriacò. Un pretesto che porteràa fare domande sulla sera incriminata,ndo quindi che il marito ha passato la notte con Shauna. Ma vediamo nel dettaglio cosa andrà in onda nel pomeriggio di mercoledì 9: Thomas mette in atto la sua vendetta controIn, il piano di ...

