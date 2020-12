Bayern Monaco, infortunio per Javi Martinez: torna nel 2021 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Finisce qui il 2020 del centrocampista del Bayern Monaco Javi Martinez. Lo ha confermato il club con un comunicato ufficiale Finisce qui il 2020 del centrocampista del Bayern Monaco Javi Martinez. Lo ha confermato il club con un comunicato ufficiale. Lo spagnolo ha subito un infortunio muscolare alla coscia sinistra nel corso della sfida di sabato contro il Lipsia. Al momento non è nota la data del suo rientro. ? Der #FCBayern muss vorerst auf @Javi8Martinez verzichten. Der Spanier hat sich im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Gute Genesung, Javi! ? https://t.co/8h4PsMG6Vs — FC ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Finisce qui il 2020 del centrocampista del. Lo ha confermato il club con un comunicato ufficiale Finisce qui il 2020 del centrocampista del. Lo ha confermato il club con un comunicato ufficiale. Lo spagnolo ha subito unmuscolare alla coscia sinistra nel corso della sfida di sabato contro il Lipsia. Al momento non è nota la data del suo rientro. ? Der #FCmuss vorerst auf @verzichten. Der Spanier hat sich im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig am Samstagabend eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Gute Genesung,! ? https://t.co/8h4PsMG6Vs — FC ...

