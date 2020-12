Basket, i migliori italiani della 10a giornata di Serie A. Marco Spissu si prende la scena a Bologna (Di lunedì 7 dicembre 2020) Doveva essere la giornata del debutto di Marco Belinelli, con tanto di diretta della Rai a testimoniare, e invece così non è stato. In Virtus Bologna la scelta è stata quella di aspettare per farlo esordire: ieri, del resto, fin dal riscaldamento s’era capito l’andazzo. Filtra una certa rabbia della Rai per questa situazione, considerato anche il test delle 16:00 invece delle 20:45 come orario della partita trasmessa. La sfida con la Dinamo Sassari, che ha portato le V nere alla quarta sconfitta in casa, ha però messo in mostra due uomini che si sono trovati insieme in azzurro a Tallinn. “Marco Spissu è il miglior play italiano in circolazione in Serie A“. Questo concetto è ormai ripetuto all’infinito, ma contiene dati reali, che lo ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Doveva essere ladel debutto diBelinelli, con tanto di direttaRai a testimoniare, e invece così non è stato. In Virtusla scelta è stata quella di aspettare per farlo esordire: ieri, del resto, fin dal riscaldamento s’era capito l’andazzo. Filtra una certa rabbiaRai per questa situazione, considerato anche il test delle 16:00 invece delle 20:45 come orariopartita trasmessa. La sfida con la Dinamo Sassari, che ha portato le V nere alla quarta sconfitta in casa, ha però messo in mostra due uomini che si sono trovati insieme in azzurro a Tallinn. “è il miglior play italiano in circolazione inA“. Questo concetto è ormai ripetuto all’infinito, ma contiene dati reali, che lo ...

matteo_sacchi : RT @basket_torino: Come le migliori serie TV, da domani sarà disponibile la seconda stagione dello store della @Reale_Mutua Torino. Una 'Ye… - basket_torino : Come le migliori serie TV, da domani sarà disponibile la seconda stagione dello store della @Reale_Mutua Torino. Un… - NbaPopcorn : Uno dei personaggi migliori del basket italiano. #NbaPopcorn - Paolo09195641 : @_Toy_Boy @dunat_basket 'I guerrieri non uccidono. Sono leali'. 'I migliori'. - CentotrentunoC : BASKET ?? #LBASerieA Anche i numeri dicono che Jason #Burnell della Dinamo #Sassari è uno dei migliori giocatori d… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket migliori Basket femminile, Serie A1 2020-2021: Bologna non stecca, vincono Ragusa e San Martino di Lupari OA Sport Vuelle sconfitta a Treviso, Repesa: "Non siamo stati connessi in difesa, torniamo in palestra e iniziamo a lavorare"

6' di lettura 07/12/2020 - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non conquista i due punti nella trasferta di Treviso ma resta quinta in classifica a quota 10. Al Palaverde nella 10^ giornata di Serie ...

Basket, i migliori italiani della 10a giornata di Serie A. Marco Spissu si prende la scena a Bologna

Doveva essere la giornata del debutto di Marco Belinelli, con tanto di diretta della Rai a testimoniare, e invece così non è stato. In Virtus Bologna la scelta è stata quella di aspettare per farlo es ...

6' di lettura 07/12/2020 - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro non conquista i due punti nella trasferta di Treviso ma resta quinta in classifica a quota 10. Al Palaverde nella 10^ giornata di Serie ...Doveva essere la giornata del debutto di Marco Belinelli, con tanto di diretta della Rai a testimoniare, e invece così non è stato. In Virtus Bologna la scelta è stata quella di aspettare per farlo es ...