Baseball e softball fuori dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma ampie chance di ritorno per Los Angeles 2028 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Decisioni importanti arrivano dal CIO in fatto di programma a Cinque Cerchi in vista di Parigi 2024. Il Consiglio Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha, infatti, approvato il programma olimpico e quel che era stato proposto è stato confermato e le esclusioni dolorose non mancano. In primis, vi sarà la tanto discussa breakdance, esecuzione praticata tra le strade cittadine da giovani afro-americani a partire dalla fine degli anni ’60 e via via sviluppata tra i giovani in modo fortemente individuale. Il Comitato organizzativo transalpino ha voluto seguire quanto stabilito dal CIO stesso, propenso a dare spazio ai cosiddetti “urban sport”, molto seguiti a livello globale e di impatto televisivo. I Giochi, ancor più che una competizione ad altissimo livello agonistico, sono anche una gigantesca macchina mediatica e da questo punto di vista i ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) Decisioni importanti arrivano dal CIO in fatto di programma a Cinque Cerchi in vista di. Il Consiglio Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha, infatti, approvato il programma olimpico e quel che era stato proposto è stato confermato e le esclusioni dolorose non mancano. In primis, vi sarà la tanto discussa breakdance, esecuzione praticata tra le strade cittadine da giovani afro-americani a partire dalla fine degli anni ’60 e via via sviluppata tra i giovani in modo fortemente individuale. Il Comitato organizzativo transalpino ha voluto seguire quanto stabilito dal CIO stesso, propenso a dare spazio ai cosiddetti “urban sport”, molto seguiti a livello globale e di impatto televisivo. I Giochi, ancor più che una competizione ad altissimo livello agonistico, sono anche una gigantesca macchina mediatica e da questo punto di vista i ...

OA_Sport : Baseball e softball fuori dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma ampie chance di ritorno per Los Angeles 2028 - PantheonVerona : Parte l'iniziativa di Crazy Sambo “Ma tu... batti o lanci?”, un video introduttivo dedicato a ragazzi e genitori pe… - Massimo60386626 : @BaseballmaniaEU @CasaBaseSocial intervista a Debora Zanetti di @MassimoDiCesar2 #italy #softball #baseball - OA_Sport : Baseball: svelate diverse date del 2021. Europei in Piemonte a settembre, Coppe europee a maggio. Novità anche nel… - ruthealy : ma che é sta cafonata che in Italia per le donne c'é solo il softball!? (pure se derivante del baseball, fa cagare… -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball softball Federazione Italiana Baseball e Softball - Pubblicate le Norme Comuni sul tesseramento agonistico atleti 2021 Federazione Italiana Baseball Alle Olimpiadi 2024 di Parigi ci sarà anche la breakdance

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che nel programma dei Giochi Olimpici del 2024 di Parigi ci sarà anche la breakdance ...

Baseball serie C: Legnano ripescato in B nel girone del Saronno

SARONNO / LEGNANO – La finalissima del campionato di baseball serie C il mese scorso, fra Legnano Kemind e Avigliana Rebels non era stata disputata dopo che si era scoperta la positività di ...

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che nel programma dei Giochi Olimpici del 2024 di Parigi ci sarà anche la breakdance ...SARONNO / LEGNANO – La finalissima del campionato di baseball serie C il mese scorso, fra Legnano Kemind e Avigliana Rebels non era stata disputata dopo che si era scoperta la positività di ...