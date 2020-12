Bartoletti | con rissa al Pincio rischio nuovi casi contagio

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “Se tra tutti quei ragazzini che sono andati aldi Roma per menarsi c’erano positivi al Covid, tra un po’ avremo altridiin famiglia”. Lo ha detto il segretario della Fimmg di Roma e provincia e coordinatore delle Uscar, Pier Luigi. “Quanto accaduto e’ l’ennesima spia di una profonda crisi dei rapporti sociali- ha aggiunto- Il sentimento che prevale nelle persone da quando c’e’ il Covid e’ l’egoismo. E le nuove misure restrittive proposte per il periodo natalizio hanno innescato un senso di ribellione che puo’ sfociare in atti di violenza insensata come quelli tra i giovanissimi”.