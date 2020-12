Barcellona, Koeman: “Sappiamo come fermare Ronaldo. Se perdo mi incazzo” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vigilia di Champions League per il Barcellona che domani affronterà la Juventus in un match che sarà decisivo per definire chi vincerà il girone. Il tecnico dei catalani Ronald Koeman in conferenza stampa ha ammesso che la sconfitta di sabato scorso contro il Cadice lo ha ferito particolarmente e ha avvertito i suoi giocatori che una squadra al livello del Barça non può permettersi così tanti errori individuali. "La sconfitta di Cadice è diversa dalla sconfitta contro l'Atlético Madrid. Dobbiamo analizzare come ci vengono segnati i gol. Non faccio teatro, se perdo sono incazzato. E così ho detto ai giocatori . Al Barça non possiamo accettare i gol che abbiamo subito in diverse partite ”, ha lamentato l'olandese. Consapevole che la sua squadra deve migliorare, Koeman si è lamentato della mancanza ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 7 dicembre 2020) Vigilia di Champions League per ilche domani affronterà la Juventus in un match che sarà decisivo per definire chi vincerà il girone. Il tecnico dei catalani Ronaldin conferenza stampa ha ammesso che la sconfitta di sabato scorso contro il Cadice lo ha ferito particolarmente e ha avvertito i suoi giocatori che una squadra al livello del Barça non può permettersi così tanti errori individuali. "La sconfitta di Cadice è diversa dalla sconfitta contro l'Atlético Madrid. Dobbiamo analizzareci vengono segnati i gol. Non faccio teatro, sesono incazzato. E così ho detto ai giocatori . Al Barça non possiamo accettare i gol che abbiamo subito in diverse partite ”, ha lamentato l'olandese. Consapevole che la sua squadra deve migliorare,si è lamentato della mancanza ...

juventusfc : E’ in corso la conferenza stampa del Barcellona prima di #BarçaJuve, con Philippe Coutinho e Ronald Koeman. ?? Cout… - UgoBaroni : RT @juventusfc: E’ in corso la conferenza stampa del Barcellona prima di #BarçaJuve, con Philippe Coutinho e Ronald Koeman. ?? Coutinho: «D… - macmax22 : RT @juventusfc: E’ in corso la conferenza stampa del Barcellona prima di #BarçaJuve, con Philippe Coutinho e Ronald Koeman. ?? Coutinho: «D… - ElioNicotra : RT @ZZiliani: Si può dire? #Juventus e #Barcellona si scambiarono #Pjanic e #Arthur a valutazioni insensate solo per mettere un cerotto ai… - CorSport : #Barcellona, #Koeman: “#Ronaldo può farci male. #DeLigt? Peccato sia alla Juve” -