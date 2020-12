Barcellona, Koeman: «Battiamo la Juventus. Su Messi e Cristiano Ronaldo…» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Conferenza stampa Koeman pre Barcellona Juventus: le parole del tecnico blaugrana alla vigilia del match di Champions League Sarà la sfida tra Barcellona e Juventus a chiudere la fase a gironi delle due squadre nel gruppo G. Un incontro chiave per capire quale tra le due squadre staccherà il pass da prima della classe, con i blaugrana avanti di 3 punti. Le parole del tecnico Ronald Koeman in conferenza stampa. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Juventus NEWS 24 OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo è vincere e garantire il primo posto». STATO D’ANIMO – «Siamo scontenti. Devi sempre analizzare una sconfitta e c’è differenza tra perdere una partita come quella di sabato e farla su un campo come quello dell’Atlético. Devi vedere come ci segnano, la nostra ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Conferenza stampapre: le parole del tecnico blaugrana alla vigilia del match di Champions League Sarà la sfida traa chiudere la fase a gironi delle due squadre nel gruppo G. Un incontro chiave per capire quale tra le due squadre staccherà il pass da prima della classe, con i blaugrana avanti di 3 punti. Le parole del tecnico Ronaldin conferenza stampa. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo è vincere e garantire il primo posto». STATO D’ANIMO – «Siamo scontenti. Devi sempre analizzare una sconfitta e c’è differenza tra perdere una partita come quella di sabato e farla su un campo come quello dell’Atlético. Devi vedere come ci segnano, la nostra ...

