Barcellona-Juventus, Sorrentino: “Dybala? Il Covid lo ha cambiato, non è il Paulo che conosco” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Due a uno, è questo il risultato finale del derby della Mole, andato in scena sabato pomeriggio all’Allianz Stadium. La Juventus, che ha sofferto tanto e per grande parte della gara il Torino di Giampaolo, ha rimontato nel finale e fa suo il derby della Mole: a sbloccare il match sono stati i granata sin da subito, grazie a N’Koulou che ha deposita in rete da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I bianconeri, sono riusciti a recuperare grazie a due assist di Cuadrado che prima serve Mckennie e poi Bonucci all’89esimo. Una vittoria importante per la Vecchia Signora, attualmente al secondo posto della classifica a quota 20, a -3 dalla capolista Milan. La prestazione della Juventus, poco lucida e imprecisa, però, non ha del tutto convinto Pirlo e gli addetti ai lavori. Tra questi, anche l’ex portiere di Torino, Chievo e Palermo, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) Due a uno, è questo il risultato finale del derby della Mole, andato in scena sabato pomeriggio all’Allianz Stadium. La, che ha sofferto tanto e per grande parte della gara il Torino di Giampaolo, ha rimontato nel finale e fa suo il derby della Mole: a sbloccare il match sono stati i granata sin da subito, grazie a N’Koulou che ha deposita in rete da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I bianconeri, sono riusciti a recuperare grazie a due assist di Cuadrado che prima serve Mckennie e poi Bonucci all’89esimo. Una vittoria importante per la Vecchia Signora, attualmente al secondo posto della classifica a quota 20, a -3 dalla capolista Milan. La prestazione della, poco lucida e imprecisa, però, non ha del tutto convinto Pirlo e gli addetti ai lavori. Tra questi, anche l’ex portiere di Torino, Chievo e Palermo, ...

juventusfc : ?? @Pirlo_official: «E' un periodo dove tante grandi fanno fatica. E' normale, i grandi giocatori hanno avuto poco… - juventusfc : ?? Parola ora al Mister @Pirlo_official: «@gianluigibuffon sta bene e potrebbe giocare, si meriterebbe questo palos… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@Cristiano è in grande forma? Vuol dire che si trova nella posizione giusta al momento giusto… - DiMarzio : #ChampionsLeague, la probabile formazione della #Juventus in vista di #BarcaJuve - gabbores : RT @LGramellini: #Juventus con la testa a #Barcellona. #Paratici a #Pogba. Buon ascolto, per chi vorrà, ai miei #3GRAMminuti ?? https://t.c… -