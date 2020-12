Barcellona-Juventus, Koeman: “Sappiamo come fermarli, se perdiamo mi inc**zo. CR7 vs Messi? Dico la mia” (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Sappiamo come fermare Cristiano Ronaldo e i bianconeri".Ha esordito così il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. Domani sera, le due compagini si giocano il primo posto nel girone G di Champions League nella partita - sulla carta - più ostica del gruppo: "Abbiamo bisogno di più equilibrio; più efficacia e meno guasti. Abbiamo perso troppi punti per cose che non possiamo lasciare che accadano. Se giochi il martedì in Champions devi pensare ad altri orari per la Liga. Noi siamo la squadra che ha giocato 5 partite fuori casa e tutte e 5 la notte. Se giochi il mercoledì hai un giorno per recuperare ma come pensi di giocare alle 21 di sabato quando hai la partita martedì? Questo non aiuta le squadre ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) "Sappiamofermare Cristiano Ronaldo e i bianconeri".Ha esordito così il tecnico del, Ronald, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la. Domani sera, le due compagini si giocano il primo posto nel girone G di Champions League nella partita - sulla carta - più ostica del gruppo: "Abbiamo bisogno di più equilibrio; più efficacia e meno guasti. Abbiamo perso troppi punti per cose che non possiamo lasciare che accadano. Se giochi il martedì in Champions devi pensare ad altri orari per la Liga. Noi siamo la squadra che ha giocato 5 partite fuori casa e tutte e 5 la notte. Se giochi il mercoledì hai un giorno per recuperare mapensi di giocare alle 21 di sabato quando hai la partita martedì? Questo non aiuta le squadre ...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 pre #BarçaJuve ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@Cristiano è in grande forma? Vuol dire che si trova nella posizione giusta al momento giusto… - sportli26181512 : Barcellona-Juventus, Pirlo: 'Importante la prestazione, sfida che serve per crescere': L'allenatore bianconero alla… - ItaSportPress : Pirlo: 'Non credo ad un Barcellona in crisi. CR7 contro Messi? Due alieni' - -