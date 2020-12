Barcellona-Juventus, Fabregas: “Cristiano Ronaldo una garanzia, Morata ha trovato continuità” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cesc Fabregas tesse le lodi di Alvaro Morata.Mondiali 2022, l’Italia nelle mani di De Rossi: alle 18 a Zurigo il sorteggio dei gironi, l’ex Roma sarà il protagonistaL'ex centrocampista di Chelsea e Arsenal, attualmente in forza al Monaco, si è proiettato alla sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona che deciderà il primo posto del girone. La gara del Camp Nou sarà anche due amici-nemici che si incontrano di nuovo: sarà la notte di Cristiano Ronaldo e Messi. Il centrocampista spagnolo, attraverso le colonne di Tuttosport, si è concentrato sul match tra blaugrana e bianconeri."Non sarà più il Cristiano Ronaldo che salta gli uomini in dribbling però segna tantissimo e vince. All'andata il Barcellona ha giocato molto bene contro la Juve, ma è stata una gara ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cesctesse le lodi di Alvaro.Mondiali 2022, l’Italia nelle mani di De Rossi: alle 18 a Zurigo il sorteggio dei gironi, l’ex Roma sarà il protagonistaL'ex centrocampista di Chelsea e Arsenal, attualmente in forza al Monaco, si è proiettato alla sfida di Champions League trache deciderà il primo posto del girone. La gara del Camp Nou sarà anche due amici-nemici che si incontrano di nuovo: sarà la notte di Cristianoe Messi. Il centrocampista spagnolo, attraverso le colonne di Tuttosport, si è concentrato sul match tra blaugrana e bianconeri."Non sarà più il Cristianoche salta gli uomini in dribbling però segna tantissimo e vince. All'andata ilha giocato molto bene contro la Juve, ma è stata una gara ...

