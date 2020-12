Barbara Bouchet a Domenica Live “presenta” Massimiliano: «Geloso di mia mamma…» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Famiglia in primo piano a Domenica Live: Barbara Bouchet è protagonista in studio e si fa accompagnare dal figlio Massimiliano Borghese, per la prima volta in tv. «Io volevo fare la mia strada e sono andato a lavorare al ristorante di mio fratello Alessandro. Da piccolo ero molto Geloso, non per i film però. Ero piccolo, non ne sapevo nulla, i miei amici sono sempre stati carini. Ero Geloso di mia mamma in quanto mamma, mi mettevo davanti ai paparazzi per non farla fotografare», racconta Massimiliano. Il giovane gioca sul fatto che pochi sanno che è figlio di Barbara Bouchet: «A volte mi dicono: tu, fratello di Alessandro? Ma che dici? È figlio unico». Barbara D’Urso ripercorre poi la storia ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 7 dicembre 2020) Famiglia in primo piano aè protagonista in studio e si fa accompagnare dal figlioBorghese, per la prima volta in tv. «Io volevo fare la mia strada e sono andato a lavorare al ristorante di mio fratello Alessandro. Da piccolo ero molto, non per i film però. Ero piccolo, non ne sapevo nulla, i miei amici sono sempre stati carini. Erodi mia mamma in quanto mamma, mi mettevo davanti ai paparazzi per non farla fotografare», racconta. Il giovane gioca sul fatto che pochi sanno che è figlio di: «A volte mi dicono: tu, fratello di Alessandro? Ma che dici? È figlio unico».D’Urso ripercorre poi la storia ...

