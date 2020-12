Bambin Gesù, primo caso editing genoma adulto con talassemia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – L’editing del genoma per correggere la talassemia. È stato trattato con questa tecnica innovativa all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ il primo paziente italiano, un giovane adulto affetto da anemia mediterranea. Il caso clinico si inserisce all’interno di una sperimentazione internazionale promossa da Vertex Pharmaceuticals e Crispr Therapeutics i cui primi promettenti risultati sono stati presentati al 62° Congresso della Societa’ Americana di Ematologia (ASH), l’appuntamento annuale che raccoglie i contributi scientifici piu’ qualificati al mondo nell’ambito delle malattie del sangue. Cosi’ in una nota il nosocomio che spiega la metodologia seguita. L’editing DEL genoma L’editing del genoma ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – L’delper correggere la. È stato trattato con questa tecnica innovativa all’Ospedale Pediatricoo Gesu’ ilpaziente italiano, un giovaneaffetto da anemia mediterranea. Ilclinico si inserisce all’interno di una sperimentazione internazionale promossa da Vertex Pharmaceuticals e Crispr Therapeutics i cui primi promettenti risultati sono stati presentati al 62° Congresso della Societa’ Americana di Ematologia (ASH), l’appuntamento annuale che raccoglie i contributi scientifici piu’ qualificati al mondo nell’ambito delle malattie del sangue. Cosi’ in una nota il nosocomio che spiega la metodologia seguita. L’DELL’del...

HuffPostItalia : Forbici su Dna contro anemia e talassemia, primo paziente italiano trattato al Bambin Gesù - GastoneMappini : RT @maurorizzi_mr: Guardiamo le cose da un altra prospettiva: 70.000 agenti in giro per Natale a controllare strade vie e palazzi ci farann… - Nicole54509736 : RT @maurorizzi_mr: Guardiamo le cose da un altra prospettiva: 70.000 agenti in giro per Natale a controllare strade vie e palazzi ci farann… - MariaPiaRagosa : RT @maurorizzi_mr: Guardiamo le cose da un altra prospettiva: 70.000 agenti in giro per Natale a controllare strade vie e palazzi ci farann… - ACasperia : RT @maurorizzi_mr: Guardiamo le cose da un altra prospettiva: 70.000 agenti in giro per Natale a controllare strade vie e palazzi ci farann… -